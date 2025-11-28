HABER

Hızla giden otomobil, kamyonun arkasına böyle girdi

Kayseri’de meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü; trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.

Sürücü hataları ve kural ihlalleri sonucu şehrin bazı bölgelerinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, kameralara saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen kazalardan birinde motosiklet ile minibüs çarpışırken, bir diğer kazada hızla seyreden otomobilin kamyonun arkasına girdiği görüntüler yer aldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Trafikte yapılan en küçük ihmal saniyeler içerisinde ciddi ve telafisi güç sonuçlara neden olabilmektedir. Kamera kayıtlarına yansıyan kaza görüntülerinden derlenen bu çalışma, tüm sürücü ve yayalara trafik kurallarına riayet etmenin hayati önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmayalım; trafikte her kural, bir hayatı korumak içindir. Dikkat ve özen, hızdan daima daha değerlidir. Güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için; trafik kurallarına uyalım, kurallara uymayanları uygun bir dille uyaralım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Kayseri
