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Hollanda'da özel olarak yetiştirilen yeni tür laleye "Gelibolu" adı verildi

19.03.2025 00:17
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Hollanda'da özel olarak yetiştirilen yeni tür bir laleye, "Gelibolu" adı verildi. Lalenin iki ülke arasındaki dostluk ve bağın simgesi olduğu belirtildi.

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen yeni tür laleye "Gelibolu" adı verildi

Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camii'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türk Büyükelçiliği diplomatları ile Hollanda ve Türk toplumunun temsilcilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Hollanda merkezli bir firmanın özel olarak yetiştirdiği yeni tür bir laleye "Gelibolu" adı verildi.

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Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan törende, Lahey Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Miyase Koyuncu Kaya, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'nın stratejik durumunu, savaş sırasında yaşananları ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemini anlattı.

Kaya, konuşmasına "İnsanların hayatlarında dönüm noktaları olduğu gibi milletlerin ve devletlerin de hayatlarında kırılma ve dönüm noktaları vardır." diyerek başladı ve Çanakkale Zaferi'nin Cumhuriyet tarihinin önsözü olduğunu belirtti.

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ŞEHİTLER YAD EDİLDİ

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle, 110 yıl önce o tarihe kadar görülmemiş büyüklükteki bir donanma karşısında Türk milletinin direniş ve kahramanlık destanlarından belki de en önemlisini hatırlamak ve vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi yad etmek için toplandık." dedi.

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Ünal, "Bu önemli yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere, işbirliği içinde olduğumuz Royal Anthos ve Smit Flowers tarafından özel olarak yetiştirilen bir laleye 'Gelibolu' ismini veriyoruz. Lale, Türk ve Hollanda tarihi ile kültüründe önemli bir yere sahiptir. Güzelliği ve asaletinden dolayı Çanakkale ruhunu en iyi şekilde temsil etmektedir." diye konuştu.

Büyükelçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de hayatını kaybeden yabancı askerlerin annelerine hitaben söylediği meşhur sözlerini hatırlatarak, "Bu sözler, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş alanı değil, insanlığın ortak vicdanında bir barış sembolü olduğunu bizlere göstermektedir. Dolayısıyla 'Gelibolu' lalesi de bizlere daima o geçmişi hatırlatacak ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara anlatma sorumluluğunu gösterecektir." ifadesini kullandı.

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'GELİBOLU' İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ TEMSİL EDİYOR

Hollanda Lale Tanıtım Kuruluşu Başkanı ve Smit Flowers firmasının sahibi Arjan Smit, sarı kırmızı renklerden oluşan "Gelibolu" lalesinin Ar-Ge çalışmalarına 17 yıl önce başladıklarını, bu aşamanın 5 yıl sürdüğünü anlattı.

Smit, daha sonra filizlendirme aşamasına geçildiğini ve yaklaşık 3-4 yıl süren filizlendirme çalışmaları neticesinde bu aşamaya geldiğini belirterek, çok memnun olduğunu ifade etti.

Royal Anthos CEO'su Mark-Jan Terwindt, lalenin iki ülke arasındaki dostluk ve bağın simgesi olduğunu dile getirdi.

Hollanda'ya Osmanlı'dan gelen lalenin iki ülke için de çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Terwindt, bu törende bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ünal'ın "Gelibolu" lalesinin isim sertifikasını imzalamasından sonra Smit ve Terwindt, laleye su verdi.

Daha sonra iftar yapıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda lale
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