Hollanda'dan İstanbul'a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HOLLANDA'DAN İSTANBUL'A GELEN İKİ KIZ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı. İki kız kardeşin İstanbul'da bulundukları iki günleri sürenin ilk günü kavurma yedikten sonra nargile ve milkshake içtikleri, ikinci gün ise işkembe çorbası içip midye yedikleri aktarıldı.

ÖNCE KAVURMA, ARDINDAN NARGİLE VE MİLKSHAKE

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım’da İstanbul’a gelerek otele yerleştiklerini söyledi.

Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ: BİR KIZ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.’nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hollanda'dan İstanbul'a geldikten sonra mide bulantıntısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşin yaşadığı süreçle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.