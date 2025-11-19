HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hollanda'dan İstanbul'a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor

Almanya'dan Türkiye'ye gezmeye gelen gurbetçi Böcek ailesinin 4 ferdinin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesinin şoku sürerken benzer bir haber yine İstanbul Fatih'ten geldi. Hollanda’dan İstanbul'a tatil için gelen iki kız kardeş, kaldıkları otelde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kız kardeşler tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Hollanda'dan İstanbul'a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor
Mustafa Fidan

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hollanda dan İstanbul a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor 1

HOLLANDA'DAN İSTANBUL'A GELEN İKİ KIZ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı. İki kız kardeşin İstanbul'da bulundukları iki günleri sürenin ilk günü kavurma yedikten sonra nargile ve milkshake içtikleri, ikinci gün ise işkembe çorbası içip midye yedikleri aktarıldı.

Hollanda dan İstanbul a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor 2

ÖNCE KAVURMA, ARDINDAN NARGİLE VE MİLKSHAKE

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım’da İstanbul’a gelerek otele yerleştiklerini söyledi.

Hollanda dan İstanbul a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor 3

Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ: BİR KIZ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.’nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Hollanda dan İstanbul a gelen iki kız kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Birinin tedavisi sürüyor 4

İNCELEME BAŞLATILDI

Hollanda'dan İstanbul'a geldikten sonra mide bulantıntısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşin yaşadığı süreçle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilik duyurdu! İstanbul'da tüm işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi Valilik duyurdu! İstanbul'da tüm işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi
19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul açıklarında gemide zehirlenme: Ölü ve yaralılar var İstanbul açıklarında gemide zehirlenme: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Süreci mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Süreci mesajı
Anahtar Kelimeler:
midye zehirlenme Hollanda İstanbul kavurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

İzinler artıyor! Yeni düzenleme için tarih geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.