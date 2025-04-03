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Hollanda'nın başkentinde bir araçta patlama meydana geldi! Bir şüpheli gözaltına alındı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 17:29
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araçta patlama meydana geldiği belirtildi.

Hollanda'nın başkentinde bir araçta patlama meydana geldi! Bir şüpheli gözaltına alındı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda bir araçta meydana gelen patlamanın ardından araç alev aldı. Amsterdam polisi, aracın sürücüsünün yangını kasıtlı olarak çıkardığından şüphelenildiğini, olasılıkla eylemi bilerek yaptığını bildirdi.

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KIYAFETLERİYLE BERABER ALEVLER İÇİNDE

Polisin açıklamasına göre, kamera görüntüleri yangının yaşanan patlama sebebiyle çıktığına işaret ediyor. Patlama, kalabalık meydanda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üzerindeki kıyafetler ateş almış bir kişinin patlamanın yaşandığı ve alev alan kırmızı aracın yakınlarında durduğu görüldü. Yangında yaralandığı görülen kişi ateş söndürüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, meydanın büyük bir kısmını yayalara ve trafiğe kapatırken, patlayıcı uzmanları araçta inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Araç alev
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