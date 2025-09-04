Hollow Knight: Silksong nihayet çıktı! Sunucular yoğunluktan çöktü

Oyun dünyasının merakla beklediği an geldi çattı. Hollow Knight: Silksong, 4 Eylül 2025 tarihinde PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürüldü. Team Cherry'nin geliştirdiği bu yapım, ilk Hollow Knight oyununun başarısının ardından beklentileri oldukça yükseltmişti. Oyunun duyurulmasından bu yana geçen uzun süre, hayran kitlesini beklemeye itmiş ve bu süreçte çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

SUNUCULAR YOĞUNLUKTAN ÇÖKTÜ

Ancak, oyunun çıkışıyla birlikte beklenmedik bir sorun yaşandı. Steam, PlayStation Store ve Nintendo eShop gibi platformlarda aşırı yoğunluk nedeniyle erişim sorunları baş gösterdi. Özellikle Steam'de sunucuların zaman zaman tamamen çökmesi, oyuncuların oyunu indirmesini ve oynamasını engelledi.

Bu uzun bekleyiş sürecinde ilginç bir fenomen de ortaya çıktı. YouTube'da 'Daily Silksong News' adlı bir kanal açan Araraura isimli bir hayran, tam 1693 gün boyunca her gün video yayınlayarak oyunla ilgili gelişmeleri takip etti. Çoğu zaman 'Haber Yok' başlığıyla yayınlanan bu videolar, Silksong topluluğunun sembolü haline geldi. Araraura, oyunun çıkışıyla birlikte kanalını kapatacağını duyurdu ve bu uzun soluklu projenin sona erdiğini açıkladı. IGN'e verdiği röportajda, oyunun çıkışının kendisi için çok farklı bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Wired dergisi ise, Silksong hayranlarının bekleyişi bir oyuna dönüştürmesini konu alan bir makale yayınladı. Makalede, hayranların spekülasyonlar üreterek, teoriler geliştirerek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek bekleyişi nasıl eğlenceli hale getirdikleri anlatıldı.

Hollow Knight: Silksong'un çıkışı, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Erişim sorunlarına rağmen, oyunun beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merakla bekleniyor. Team Cherry'nin bu yeni yapımının, ilk oyunun başarısını tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve hayranların uzun süren bekleyişine değip değmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.