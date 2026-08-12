Honor Robot Phone Çin’de tanıtıldı: 200 MP titanyum gimbal kamera ve 7.060 mAh batarya

Honor, Robot Phone modelini Çin’de tanıttı. İlk kez geçen yıl ekim ayında Magic8 serisinin tanıtımında adı duyulan cihazın tüm özellikleri, fiyatı ve satış tarihi açıklandı.

Amiral gemisi Android telefonun arkasında hareket edebilen bir gimbal kamera bulunuyor. Honor’un verdiği bilgilere göre kamera sistemi, 60’tan fazla üretim süreci ve 100’den fazla hassas bileşen kullanılarak geliştirildi.

200 MP KAMERA TİTANYUM GİMBAL SİSTEMİNE YERLEŞTİRİLDİ

Robot Phone, 100’den fazla patentle desteklenen titanyum gimbal sistemine sahip. Honor, bunun sektördeki en küçük 4D gimbal sistemi olduğunu ve geleneksel gimbaldan yüzde 65 daha küçük olduğunu belirtiyor.

Sistemde 2,6 gram ağırlığında ve 6 mm kalınlığında titanyum bir gimbal motoru bulunuyor. Kamera düzeneği, 9,6 mm kalınlığındaki telefonun gövdesine yerleştirildi. Cihazın ağırlığı ise 248 gram.

Gimbal kamerada 1/1,28 inç boyutunda, 200 MP çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir sensör kullanılıyor. Kamera 4K video kaydını destekliyor ve Honor’un H1 görüntüleme çipiyle çalışıyor.

Kullanıcılar sesli komutlarla gimbalın dönmesini veya belirli bir noktaya odaklanmasını isteyebiliyor. Yapay zekâ destekli konu takibi ise vlog, canlı yayın ve görüntülü görüşme sırasında gerçek zamanlı otomatik kadrajlama ve takip sağlıyor.

YOYO ASİSTANI ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİM KURABİLİYOR

Gimbal kamera yalnızca görüntü kaydetmek amacıyla kullanılmıyor. Honor’un Yoyo yapay zekâ asistanıyla çalışan sistem, çevresini gözlemleyebiliyor, çevresiyle etkileşim kurabiliyor ve bazı görevleri kendi başına yerine getirebiliyor.

Honor, sisteme başını sallama ve bakma gibi 100’den fazla yüz ifadesi ekledi. Gimbal ayrıca müziğe göre dans edebiliyor.

Robot Phone, Honor ile Alman sinema ekipmanı markası Arri arasındaki ortaklık kapsamında piyasaya çıkan ilk cihaz oldu. Telefon; Log-C3 video kodlama, cihaz üzerinde işlenen LUT renk düzenleme ve Arri sinema kameralarının görünümünü yansıtan özel bir sinema modu sunuyor.

Gimbal kameraya 2,7 kat optik yakınlaştırma sunan 1/1,4 inç boyutunda 200 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Kamera sisteminde makro çekimler için de kullanılabilen 50 MP ultra geniş açılı kamera da bulunuyor.

ÇİN’DE 18 AĞUSTOS’TA SATIŞA ÇIKACAK

Honor Robot Phone’da 2.640 x 1.216 piksel çözünürlüğünde 6,3 inç LTPO OLED ekran yer alıyor. Ekran, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı ve 6.800 nite ulaşan yerel tepe parlaklığı sunuyor. Honor ayrıca yansımaları azaltmak amacıyla AR kaplama kullandı.

Telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle çalışıyor. Cihazda 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı bulunuyor. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10 yer alıyor.

Robot Phone, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 7.060 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryaya sahip.

Gümüş ve gri renklerle sunulacak telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı modeli 9.999 yuan, yaklaşık 1.482 dolar olarak fiyatlandırıldı. 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı sürümün fiyatı ise 12.999 yuan, yaklaşık 1.927 dolar olarak açıklandı.

Honor Robot Phone’un Çin’deki açık satışları 18 Ağustos’ta başlayacak. Cihazın diğer bölgelerde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

(Kaynak: GSMArena)