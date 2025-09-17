HABER

Horasan’ın Mollamelik Mahallesi’nde yarım asırlık su sorunu çözüldü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Horasan ilçesine bağlı Mollamelik Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıldır süregelen içme suyu ve altyapı sorununu çözüme kavuşturdu.Mahalle halkının uzun yıllardır yaşadığı su sıkıntısı, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından sona erdi.Çalışmalar kapsamında 3 bin 900 metre isale hattı ve bin 400 metre kanalizasyon hattı tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 3 bin 900 metre isale hattı ve bin 400 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Böylece Mollamelik Mahallesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.
Mollamelik Mahallesi sakinleri, yıllardır bekledikleri hizmetin gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ve ESKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşlar, "Mahallemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Yarım asırlık sorunumuz sona erdi. Bizleri bu hizmetle buluşturan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
ESKİ yetkililerinden yapılan açıklamada ise kent genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve modern altyapı hizmetlerinden faydalanabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Erzurum
