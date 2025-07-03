Horlamayı kesmek için ne yapılır? Horlamayı kesmenin yolları

Horlamanın sebepleri arasında aşırı kilo, burun tıkanıklığı, bademcik ve geniz eti büyümesi, uyku apnesi, ağız anatomisi, genetik ve uyku pozisyon gibi pek çok etken olabilir. Horlama, uyku sırasında boğaz veya burun gibi havanın girdiği yerlerin gevşemesi ve daralması sonucu hava sirkülasyonunun engellemesi ile oluşur. Bu olay nefes alış esnasında titreşme oluşturur ve nefes alırken horlama olarak adlandırılan boğuk veya sert ses olarak görülür. Bu noktada horlamayı kesmenin yolları araştırılır.

Horlamayı kesmek için ne yapılır?

Horlama, günlük yaşamda en çok görülen sağlık sorunlardan biridir. Yetişkin kişilerin %45'lik bir oranında, zaman zaman %25'inde devamlı olarak horlama görülmektedir. Horlamayı kesmek için bazı teknikler bulunur. Bunları günlük hayat içerisinde uygulanması horlama şiddetini azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

İlk olarak sağlıklı bir hayat şeklinin benimsenmesi horlamayı önlemek için ilk adımlardan biridir. Bunlar arasında kilo vermek, sigara ve alkol kullanımını bırakmak, uyku öncesinde ağır yemeklerden kaçınmak gibi değişiklikler yer alır. Bunlar hava yollarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Horlamayı kesmenin yolları şu şekilde sıralanabilir:

1. Uyku şeklinin değiştirilmesi

Sırtüstü yatıldığı esnada dil boğaz arka duvarına ve damağa baskı yaptığından titreşimli bir ses oluşturabilir ve bu durum horlamaya yol açar. Bu sebeple yan yatılması daha iyidir.

2. Kilo kontrolü

İdeal kilo oranının üstüne çıkılmamalıdır. Fazla kilolar horlamanın da en önemli sebeplerinden biridir. Uyku esnasında kilo boyun çevresinde ağırlık yaratacağından nefes alışı engeller ve horlamaya yol açar.

3. Alkolden uzak durmak

Alkol boğazdaki kasların olumsuz yönde etkilenmesine yol açtığından horlamayı artırır. Bilhassa uyumadan önce içilen alkol buna sebep olur.

4. Burun temizliği

Burnun tıkalı olduğu durumlarda nefesin ağızdan alınıp verilmesi horlama ihtimalini artırır. Soğuk algınlığı durumunda ise buruk tıkanıklığını gidermek için ilaç kullanmak ve ılık duş almak işe yarayabilir.

5. Yastık değişimi

Yatakta ve yastıkta bulunan alerjen maddeler horlamaya sebep olabilir. Yastıkta biriken toz akarları alerjik reaksiyonlara neden olabileceği gibi horlamaya da yol açabilir. Bununla beraber evcil hayvanlarla beraber uyunmaması da tavsiye edilmemektedir.

Yastıkların her ay, kılıfının ise her hafta değiştirilmesi bu sorunu ortadan kaldırabilir. Bilhassa horlamayı önlemek için tasarlanan yastıklar tercih edilebilir. Yanlış yastık seçimi hem horlamayı artırırken baş ve boyun ağrıları yaşanmasına da neden olabilir.

6. Bol su tüketimi

Vücudun susuz kaldığı durumlarda burun ve yumuşak damaktaki salgılar azalır. Bu durum ise horlama ihtimalini artırır. Yapılan araştırmalara göre gün içerisinde kadınların yaklaşık 11; erkeklerin ise 16 bardak sıvı tüketmelerinin sağlıklı olacağı belirtilmektedir.