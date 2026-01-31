Hortumun savurduğu konteynerdeki yaralı adamın bulunduğu anların görüntüsü çıktı

Manavgat ilçesine bağlı Büklüce Mahallesi'nde 27 Ocak günü meydana gelen hortum, büyük korkuya neden oldu. Bölgede seralar yerle bir olup evlerin çatıları uçarken hortum sırasında içinde bir vatandaşın bulunduğu konteyner havaya uçtu.

HORTUM KONTEYNERİ SAVURDU: O DA İÇİNDE SAVRULDU

Hortum sırasında konteynerle birlikte savrulan vatandaş, olayın ardından çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde bulundu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Parçalanmış konteyneri görerek içinde kimsenin bulunup bulunmadığını araştıran mahalle sekinleri, besici Ömer Çam'ı bitkin ve yaralı halde oturmuş halde buldu.

Hortuma kendisine ait konteyner içinde yakalanan Ömer Çam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır