Hosting nedir? Çeşitleri ve kullanım alanları

21.yüzyılın başlarında yaygınlaşan internet kullanımı, 2010'ların ortasına doğru sanal dünya gerçeğini yaratmıştır. Ardından gelişen süreçte artık sanal dünya sadece sanal içeriklerin üretim alanı değildir. Sanal dünyadaki milyarlarca verinin gerçek dünyada karşılığı mevcuttur. Ticaretten kişisel kullanıma birçok döküman ve dosyalama gerçek dünyayla neredeyse eş zamanlı olarak internette kopyalanarak depolanmaktadır. Devasa ölçekli şirketler, küçük işletmeler, devlet kurumları ve kişisel kullanıcılar sanal dünyadaki alanlarını hostingler sayesinde çevrim içi olarak sunabilmektedir.

Hosting nedir?

Bir firma, kurum veya kişilerin web sitelerine ait dosyaların internette yayınlanması için gerekli olan sunucu alanı ve hizmetler Web Hosting (web barındırma) tarafından sağlanmaktadır.

Bir web sitesinin internette erişilebilir olması için dosyaların sürekli çalışan bir sunucuda saklanması gerekir. Basit bir denklem ile domainler internet sitelerinin adresleri, web siteleri hizmetin sunulduğu platform ve hostinglerde platformun üzerine kurulduğu yapıdır. Hosting kullanım alanları projenin büyüklüğü, özellikleri ve hedeflerine göre belirlenir.

Hosting türlerine göre maliyet planlaması yapılmalıdır. Kişisel kullanım ve ticari kullanımın ücretlendirmesi farklılık gösterebilir. Hostinglerin kullanım şartları ve karşılayabileceği imkanlar kayıt sırasında sunulmaktadır. Yüksek profilli hosting türleri gizlilik ve güvenlik açısından daha tercih edilebilirdir. Özellikle yoğun miktarda kullanıcı verisi, depolama kaydı ve hassas bilgileri işleyen web sitelerinin maliyetten ziyade anlaşma şartlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Hostingler karşılayabilecekleri hizmetler sınırında tercih edilmelidir.

Hosting çeşitleri ve kullanım alanları nelerdir?

Hosting türleri kullanım alanı ve kullanım amaçlarına göre 5 kategoride değerlendirilir. Bir sunucunun çoklu kullanıcılar arasında paylaştırıldığı tür "paylaşımlı hostingdir". Paylaşımlı hosting ekonomik açıdan avantajlıdır. Ödeme yükü tüm taraflara dağıtılmıştır. Küçük blog ve kişisel internet sitesi sahibi kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Orta ölçekli e-ticaret ve kurumsal kullanıcılar ise "Sanal sunucu (VPS) hostinglerini" tercih etmektedir.

VPS'lerde fiziksel sunucu yazılımsal olarak bölümlere ayrılmaktadır. Bu sayede daha fazla kaynak hizmeti ve kontrol kontrol yetkisi bulunmaktadır. Hosting seçiminde daha fazla alana ve yetkilendirmeye sahip kullanıcılar ise "özel sunucu (dedicated server) hostinglerini" tercih etmektedir.

Tüm sunucu kaynakları tek kullanıcıya tahsis edilir. Bu sayede yüksek performans ve güvenlik elde edilmektedir. Özellikle kullanıcı verilerinin fazla olduğu ve güvenlik konusunda katı bir politika izlemesi gereken büyük ölçekli kurumsal uygulamalar ve yüksek trafikli web siteleri tarafından tercih edilir. VPS ve DS sunucuları arasında bir yerde konumlanan ve dalgalı trafiğe sahip web siteleri ile SaaS uygulamaları tarafından Bulut hosting hizmeti tercih edilebilmektedir.

Bulut hosting, birden fazla sunucunun kaynaklarını birleştiren ve trafik yoğunluğuna göre otomatik olarak ölçeklenebilen görece eski bir yapıya sahip hosting hizmetidir. İçerik yönetimine yönelik hosting türü ise WordPress hosting olarak tanımlanır.WordPress içerik yönetim sistemi için optimize edilmiştir. WordPress hostinglerde , güvenlik ve performans kullanıma göre özelleştirilebilir.