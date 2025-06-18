HPV aşısı ücretsiz oluyor: Uzmanlar 9’lu aşıyı öneriyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz hafta HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının 2025 sonu itibarıyla ücretsiz olarak, özellikle 13 yaşındaki çocuklara ulaştırılacağını açıkladı.

Uzun süredir gündemde yer alan HPV aşısı konusundaki gelişmeleri değerlendiren Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği; “Kızlar, kadınlar ve erkekler HPV ilişkili hastalıklardan ve kanserlerden korunmak için aşılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde verdiği müjde hepimizi heyecanlandırdı. HPV aşısı Ulusal Aşı Programına dahil edilip öncelikle 15 yaş altı çocuklar aşılanacak. Bilindiği gibi başta rahim ağzı kanseri ve baş-boyun kanserleri olmak üzere farklı kadın ve erkek kanserlerinden sorumlu başlıca 15 yüksek riskli HPV tipi vardır. 9’lu aşıyla bu tiplerden kanserlerin %90’ından sorumlu yedi tip ile siğillerden sorumlu iki tipe karşı çok yüksek oranda korunma sağlanabilecektir.”

Gelişmiş ülkelerle aynı çizgide: 9’lu aşı kararı kritik önemde

Dernek hangi aşının uygulanacağıyla ilgili ise; “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 9’lu aşıyı programa alarak, dünya genelindeki gelişmiş ülkelerle aynı aşılama protokolünü benimsemesini son derece önemsiyoruz. Bu karar sayesinde hem kız hem erkek çocuklarının HPV’ye bağlı hastalık ve kanserlerin riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Aşının ücretsiz ve yaygın biçimde uygulanması, önümüzdeki yıllarda serviks kanseri başta olmak üzere birçok HPV ilişkili hastalığın görülme sıklığını ciddi şekilde azaltacaktır.” şeklinde görüşünü paylaştı.