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HSK, bazı ilçelerin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Malkara, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK, bazı ilçelerin yargı çevrelerini yeniden belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, bazı ilçelerin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK, bazı ilçelerin yargı çevrelerini yeniden belirledi 1

HSK'NIN YENİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Alınan karara göre, Malkara ilçesinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanırken, Gelibolu ve Eceabat ilçelerinin coğrafi durumu ile Keşan ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. İşbu kararın 21 Ekim Çarşamba Günü’nden itibaren uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu hsk
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