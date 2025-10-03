HABER

Son dakika | HSK'dan karar geldi! İstanbul'da başsavcı değişimleri: 3 adliyede yeni isimler görevlendirildi

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görev değişimi gerçekleşti. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına da yeni isimler atandı.

Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.

3 BAŞSAVCILIKTA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi.

HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

