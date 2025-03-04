HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

04.03.2025 00:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o detaylar...

HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

O il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi!O il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi!
Yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldiYangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
hakim hsk karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bayern Münih Boey hakkında kararını verdi!

Bayern Münih Boey hakkında kararını verdi!

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

2 ülke arasında gerginlik! Askeri müdahaleyi imha etti! Uçağın inişine izin verilmedi

2 ülke arasında gerginlik! Askeri müdahaleyi imha etti! Uçağın inişine izin verilmedi

Trabzonspor maçında olay!

Trabzonspor maçında olay!

Dünyanın konuştuğu krizin ardından Trump ve Musk'tan Zelenskiy'e sert sözler

Dünyanın konuştuğu krizin ardından Trump ve Musk'tan Zelenskiy'e sert sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.