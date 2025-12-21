HTML nedir? Web’de nasıl kullanılır?

İnternet teknolojisi, 1990'lardan itibaren biriken bir yapıda gelişmektedir. İnternetin dünya çapında yaygınlaşması, uygulamaların geliştirilmesi ve cihazların donanımları sanal dünyanın gündelik hayatın önemli bir parçası olmasını sağlamaktadır. İnternet kullanıcılarının arzu ve beklentilerine yönelik düzenli bir gelişime sahiptir. Öte yandan internet temelde standart bir dizindir. Sanal bir yapıdır. Maddi yapılarla benzer özelliklere sahiptir. İnternetin bileşenlerini anlamanın yollarından birisi internetin katmanlarını anlamaktan geçmektedir. İnternet, sanal ambar (sanal depo) gibi sunuculara, veri işleme merkezlerine, özgün bir dile ( sanal kodlama) ve iskelete sahiptir. HTML basit haliyle internetin üzerine inşa edildiği iskelet olarak ifade edilebilir.

HTML nedir?

HTML (HyperText Markup Language), internetteki tüm web sayfalarının yapısını oluşturan temel kodlama sistemidir. Bir programlama dilinden ziyade işaretleme dili olarak işlem görür. Web sayfası sahiplerinin bilgisayara verdiği yapısal tarifleri içerir. HTML ile bir web sayfasından kısımların neler olacağı, nerelerde bulunacağı ve nasıl görüleceği gibi detaylar verilir. Web siteleri içerisindeki başlıklar, paragraflar, resimler, bağlantılar, listeler, tablolar ve butonlar HTML kodlaması ile belirlenir.

HTML içerisinde başlık farklı etiketle, bir paragraf farklı etiketle kodlanır. Bu kodlamalar sayesinde web sayfası içerisindeki komutlar sıralanmış olur. HTML internetin temel yapı taşlarındandır. İnterneti geliştiren ve internetle gelişen bir sistemdir. Özellikle internetin küresel ölçeğe ulaşmasında etkilidir. Örneğin HTML genel kullanım ve yayılım için standart kalıplara sahip ve basittir. Erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sağlar. Engelli kullanıcılar için ekran okuyucular HTML yapısını kullanırken arama motorları SEO izlerini HTML üzerinden takip eder. İnternetin en büyük arama motoru olan Google da web'in haritasını HTML okuyarak çıkartır.

HTML web'de nasıl kullanılır? Ne işe yarar?

Tüm web sayfaları temelde HTML dosyasının okunması ile oluşturulur. HTML internetin yapısal kısmında rehber görevindedir. Web sitelerinde tarayıcı ilk olarak sunucudan .html uzantılı dosyaya ulaşır ( index.html, about.html vb.). Sonrasında tarayıcı HTML dosyasını okur ve belgeyi analizden geçirir. Bu aşamada etiketlerin kodlama dilindeki karşılıkları çözümlenir (

= başlık,

= paragraf vb.). İkinci aşamada ise verilerden bir DOM (Document Object Model) yapısı oluşturur.

DOM sayfanın bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlamaktadır. Bu sayede HTML'dan aktarılan veriler DOM'da işlenebilir hale gelir ve kullanıcılar bilgisayar üzerinden web sayfasını görüntüleyebilir.

HTML'ın web sayfasını oluşturmadaki görevi tek başına değildir. Web HTML sayesinde iki teknolojinin daha birleşimden oluşur. Bunlardan ilki görünümü düzenleyen CSS'dır. HTML'ın sade şekilde oluşturduğu yapının tasarımı gibi çalışır. HTML mermerin işlenmiş haliyse CSS üzerindeki oymalardır denilebilir. Web sayfasındaki renk, boyut, aralık, konum gibi tasarımlar CSS ile yapılır.

İkinci teknoloji ise Java Scripttir. Java Script web sayfasındaki etkileşimleri uygulanabilir hale getiren "davranış" özelliğidir. Web sayfalarındaki "menü açma, form doğrulama, canlı veriler ve animasyon gibi etkileşim özellikleri Java Script ile kullanılabilir. HTML bu özelliği ile üzerindeki yapıların işlevsel hale gelmesini sağlayan internetin temelidir.