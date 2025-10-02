Kağıt hissi veren tablet: Huawei Matepad 12 X ve M-Pencil Pro'nun çizim ve not alma deneyimini inceledik!

MatePad 12 X’in 2.8K çözünürlüklü PaperMatte ekranı, nano ölçekli aşındırma teknolojisi sayesinde %50 daha az parlama ve %99’a varan ortam ışığı engelleme kabiliyeti sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık, hem açık havada hem de loş ışıkta keskin görüntü elde etmeyi mümkün kılıyor. Kağıt benzeri yüzey dokusu, kalemin ekrana temasında hafif bir sürtünme ve mikro titreşim hissi yaratarak gerçek defter hissine yaklaştırıyor.

MatePad 12 X'in etkileyici ekran teknolojisi ve GoPaint, Huawei Notlar gibi yaratıcı süreçler için oluşturduğu ekosistem, M-Pencil Pro'nun yetenekleri ile birleşip eksiksiz bir deneyim vadediyor.

M-Pencil Pro, 16.384 basınç seviyesi ve özelleştirilmiş kullanım alanları ile yeni nesil etkileşim sunuyor.

Yeni M-Pencil Pro, 16.384 basınç seviyesi, üç farklı uç (yazı, küçük yazı, boyama) ve çok yönlü etkileşim hareketleriyle çizim kalemlerini yeni bir seviyeye taşıyor.

Sıkıştırma hareketi ile ana ekranda veya uygulama içinde radyal menüye erişip araçları anında değiştirebiliyorsunuz.

Döndürme hareketi sayesinde fırçayı kalemin yönüne göre hizalayarak GoPaint’te gerçekçi fırça darbeleri elde ediliyor.

Kalemin arkasındaki hızlı başlatma düğmesi, tek dokunuşla atadığınız uygulamayı açabiliyor; bu özellik ders sırasında hızlı not alma veya sunum sırasında ani eskizler için büyük avantaj.

Kalem, kağıt benzeri yüzeyle birleştiğinde hafif vuruşlardan yoğun renklendirmelere kadar tüm basınç değişikliklerini gecikme olmadan algılıyor. Böylece tablette çizim yapmak ya da kalem ile not almak defter benzeri gerçekçi bir hal alıyor.

Huawei’nin kendi geliştirdiği GoPaint uygulaması, tableti mobil bir sanat stüdyosuna dönüştürüyor.

3D yağlı boya fırçası, pigment yoğunluğu ve karışımını gerçek boyalara yakın şekilde taklit ediyor.

Animasyon modu, katmanları kare kare dönüştürerek çizimlerinizi hareketlendirme imkanı tanıyor.

Akıllı Renk Kartı, tek bir fotoğraftan renk paleti çıkararak illüstrasyon sürecini hızlandırıyor.

Kalemin döndürme ve sıkıştırma hareketleri GoPaint’te özel menülere ve fırça efektlerine bağlanabildiği için çizim süreci sezgisel ve akıcı hale geliyor.

GoPaint’in sanatsal yönünü tamamlayan Huawei Notlar, AI destekli el yazısı iyileştirme ve geniş şablon kütüphanesiyle üretkenliği artırıyor.

El yazınızı daire içine alıp tek dokunuşla düzenleyebilir, fırça efektleri arasında anında geçiş yapabilir ve sıkıştırma hareketiyle radyal menüye ulaşarak not alırken araçlar arasında hızlı geçiş sağlayabilirsiniz.

Aksesuarlarla zenginleşen mobil stüdyo deneyimi

MatePad 12 X yalnızca bir çizim tableti değil, aynı zamanda güçlü bir üretkenlik cihazı. Wondershare Filmora entegrasyonu, çoklu pencere desteği ve Akıllı Manyetik Klavye ile video düzenleme, belge çalışmaları veya çoklu görev senaryoları PC’ye yakın bir deneyim sunuyor.

11.10.100 mAh batarya ve 66 W SuperCharge ile yoğun kullanımda bile 14 saate varan video oynatma ve 85 dakikada tam şarj sağlanıyor.

Ayrıca AppGallery'den GBox indirilerek Play Store'a ve tüm Google uygulamalarına sorunsuz şekilde erişim sağlanabiliyor.

Sadece 555 g ağırlık ve 5.9 mm incelik ile MatePad 12 X, çantanızda rahatça taşınabilecek kadar hafif. Sedefli e-kaplama gövde, ışığa göre değişen ışıltısıyla premium bir görünüm kazandırıyor.

Özetlemek gerekirse,

Huawei MatePad 12 X ve M-Pencil Pro ikilisi, kağıtsız not alma ile dijital sanat arasında köprü kurarak kullanıcıya güneş altında bile net, kalemle kağıt hissi veren, PC kadar üretken bir deneyim sunuyor. GoPaint’in profesyonel fırça setleri, Huawei Notlar’ın AI destekli not araçları ve M-Pencil Pro’nun sezgisel etkileşimleri, hem yaratıcı profesyonellerin hem de öğrencilerin günlük iş akışını tek cihazda topluyor.

Huawei MatePad 12 X'in M-Pencil Pro'lu versiyonuna 26.999 TL, kalemsiz versiyonuna ise 24.999 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Huawei MatePad 12 X'i lansmana özel fırsatlarla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.