Huawei nova 15, 15 Pro ve 15 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei; Nova 15, nova 15 Pro ve nova 15 Ultra'dan oluşan Huawei nova 15 serisini Çin'de tanıtılarak sahneye çıkardı. Üç modelden oluşan nova 15 serisi akıllı telefonlar arasındaki özellikler ise dikkat çekti. İşte detaylar...

HUAWEI NOVA 15 PRO VE NOVA 15 ULTRA ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre; Nova 15 Ultra ve nova 15 Pro modelleri, temel özelliklerinin çoğunu paylaşıyor. Bu özellikler arasında 1.320 x 2.856 piksel çözünürlüğe ve 1-120Hz yenileme hızına sahip 6,84 inç LTPO OLED ekran da yer alıyor. 4.000 nit tepe parlaklığı sunan bu panel, Kunlun Glass ile korunuyor. Ekrandaki hap şeklindeki çentik, 50MP selfie kamerasını ve ona eşlik eden 1,5MP multispektral sensörü barındırıyor.

Arka tarafta ise nova 15 serisi, Huawei'nin yeni "çift halkalı" tasarımını getiriyor.

Nova 15 Ultra, üç adet 50MP sensöre sahip. Ana kamera, f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram açıklığı ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunuyor. Telefoto periskop kamera 3.7x optik yakınlaştırma sağlarken, ayrıca 118 derecelik görüş alanına sahip bir ultra geniş açılı lens de bulunuyor.

Nova 15 Pro ise f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50MP ana sensörün yanı sıra, 12MP telefoto ve 13MP ultra geniş açılı lens ile geliyor. Her iki telefon da suya ve toza karşı IP68 ve IP69 derecelendirmesine sahip.

Nova 15 Ultra ve nova 15 Pro, seleflerinde bulunan Kirin 8020'ye kıyasla %18 performans artışı vaat eden Huawei'nin yeni Kirin 9010S yonga setinden güç alıyor. Bu ikili, uydu bağlantısı özelliğine sahip ve kutudan HarmonyOS 6.0 ile çıkıyor.

Her iki telefonda da 100W kablolu şarj destekli 6.500 mAh silikon karbon bataryalar bulunuyor. Ultra modeli ek olarak 50W kablosuz şarj desteği de sunuyor.

HUAWEI NOVA 15'İN ÖZELLİKLERİ

Standart nova 15, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran üzerine inşa edilmiş. 50MP selfie kamerası için tek bir delik çentik kullanılmış. Arka tarafta 50MP ana kamera, 12MP telefoto kamera ve 1,5MP multispektral renk sensörü yer alıyor.

Nova 15, daha önce nova 14 Pro ve nova 14 Ultra modellerinde kullanılan Kirin 8020 yonga setiyle donatılmış. Huawei, bu işlemcinin nova 14'teki Kirin 8000 çipine kıyasla %42'ye kadar daha iyi performans sunacağını iddia ediyor. Nova 15 de tıpkı Pro ve Ultra kardeşleri gibi uydu bağlantısını destekliyor.

Yazılım tarafı HarmonyOS 6.0 tarafından yönetiliyor. Batarya tarafında ise 100W kablolu şarj özellikli 6.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Huawei, bu modelde IP65 koruma derecesi sunuyor.

FİYATLARI NE KADAR?

Nova 15 serisi, Çin'de ön siparişe açıldı. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Huawei Nova 15 256 GB: 2.699 Çin Yuanı (383 dolar)

Huawei Nova 15 512 GB: 2.999 Çin Yuanı (425 dolar)

Huawei Nova 15 Pro 256 GB: 3.499 Çin Yuanı (496 dolar)

Huawei Nova 15 Pro 512 GB: 3.899 Çin Yuanı (553 dolar)

Huawei Nova 15 Ultra 256 GB: 2.999 Çin Yuanı (596 dolar)

Huawei Nova 15 Ultra 512 GB: 4.499 Çin Yuanı (639 dolar)

Huawei Nova 15 Ultra 1 TB: 4.999 Çin Yuanı (710 dolar)

Haberde yer alan bilgiye göre, Huawei'nin nova 15 cihazlarını Çin dışına çıkarması beklenmiyor.