HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hukuk bürosunda silahlı saldırı! Borç-alacak davasında avukatı ayaklarından vurdular

Diyarbakır’da Avukat Yasin İçli, borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan bir kişinin silahlı saldırısında ayaklarından vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hukuk bürosunda silahlı saldırı! Borç-alacak davasında avukatı ayaklarından vurdular
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf birbirine dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için bir hukuk bürosuna giden Avukat İçli, taraflardan M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı.

AVUKAT-SILAHLI-SALDIRIDA-AYAKLARINDAN-V_698215_206749

Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukat İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Avukat İçli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AVUKAT-SILAHLI-SALDIRIDA-AYAKLARINDAN-V_698216_206749

BARO BAŞKANI GÜLEÇ: MENFUR SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Av. Yasin İçli, avukat arkadaşının bürosundayken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; avukatlara ve savunma mesleğine yönelen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Baro olarak olay yerindeyiz. Adli mercileri faillerin tespiti ve adaletin sağlanması için derhal göreve çağırıyoruz” dedi.

AVUKAT-SILAHLI-SALDIRIDA-AYAKLARINDAN-V_698222_206749

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Dron' ile uyuşturucu sevkiyatı! Polis havada vurarak düşürdü'Dron' ile uyuşturucu sevkiyatı! Polis havada vurarak düşürdü
Cezaevi firarisi düğünde saz çalarken yakalandıCezaevi firarisi düğünde saz çalarken yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Avukat saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Trump'tan Kanada Başbakanı'na olay yanıt! "Asla, asla deme"

Trump'tan Kanada Başbakanı'na olay yanıt! "Asla, asla deme"

Diploması veri tabanından silinmişti! İmamoğlu sitem etti

Diploması veri tabanından silinmişti! İmamoğlu sitem etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.