HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hükümlü vekalet verebilir mi? Hükümlü nasıl vekalet verir?

Vekaletname, resmi bir belgedir ve bir kişinin başka bir kurumun ya da kişinin vekili olduğunu ifade eder. Vekil olarak belirlenen kişi vekaletini aldığı kişi adına çeşitli işlemler yapabilir. Vekalet veren kişinin iradesinin yansıması olan vekalet belgesi sınırlı olarak vekil seçilen kişiye çeşitli yetkiler verir.

Hükümlü vekalet verebilir mi? Hükümlü nasıl vekalet verir?
Ferhan Petek

Bir kişinin başka bir kişiye vekalet verebilmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra vekalet veren kişi, vekili olarak tayin ettiği kişiye kendine karşı açılmış olan tüm davaları takip edebilmesi için yetki verebilir. Bazı sınırlar belirleyerek onun adına imza atma yetkisini de vekil olarak tayin ettiği kişiye bırakabilir. Vekâlet verilen kişi bir tanıdık ya da avukat olabilir.

Hükümlü vekalet verebilir mi?

Çeşitli durumlara bağlı olarak ceza alan ve hükümlü konumunda olan kişiler de avukatlara vekâlet verme hakkına sahiptir. Hükümlü olan kişilerin vekâlet vermesi hükümlü olmayan kişilere göre daha farklı işlemlere tabi olarak gerçekleşir.

Tutuklu olan kişi hükümlü olan kişilerden farklı olarak tek başlarına vekâlet verebilirler. Bunun için tutuklu olan kişinin herhangi bir kurumdan ya da kişiden izin almasına gerek yoktur. Noterde hazırlanan vekalet belgesi örneğini imzalatmak için belirlenen günlerde cezaevine gidilmelidir. Hükümlü olan kişiler için ise durum daha farklıdır.

Hükümlü nasıl vekalet verir?

Serbest, tutuklu ve hükümlü konumundaki kişilerin her biri için vekalet verme işlemleri farklılık gösterir. Hükümlü konumundaki kişilerin tek başlarına ve gerekli izinleri almadan vekalet vermesi mümkün değildir. Bu işlemin yapılabilmesi için hükümlünün vasisi konumunda olan kişi tarafından noterden vekalet verilmesi gerekir. Eğer hükümlü kişiye vasi atanmamışsa vekalet verme hakkı da olmaz. Bu yüzden hükümlü olan kişinin mutlaka vasisi olmalı ve vasi atama işleminin bir an önce tamamlanmış olması gerekir. Cezaevi sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmadıysa dilekçe verilerek avukat yardımı ile vekalet için izin ve yetki talebinde bulunulabilir.

Kişiler herhangi bir suçtan tutuklularsa avukat tutmak için noter ile işlem yapılması gerekir. Noter yetkilisi tutuklu olan kişinin yanına cezaevine gider ve avukat olarak tayin etmek ve vekalet vermek istediği kişi üzerinden işlem yapılır. Ancak hükümlü olan kişiler avukat tutmak ya da birine vekalet vermek isterlerse tüm işlemler vasi tayin edilen kişi ile yapılabilir. Sanık durumundaki kişi hükümlü sıfatını almadan önce avukatına vekalet vermişse hükümlü olduğu zaman da vekalet geçerli olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı!Kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalandı!
Adıyaman’da havuza düşen inek kurtarıldıAdıyaman’da havuza düşen inek kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
hükümlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.