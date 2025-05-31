Hükümlü vekalet verebilir mi? Hükümlü nasıl vekalet verir?

Bir kişinin başka bir kişiye vekalet verebilmesi için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra vekalet veren kişi, vekili olarak tayin ettiği kişiye kendine karşı açılmış olan tüm davaları takip edebilmesi için yetki verebilir. Bazı sınırlar belirleyerek onun adına imza atma yetkisini de vekil olarak tayin ettiği kişiye bırakabilir. Vekâlet verilen kişi bir tanıdık ya da avukat olabilir.

Hükümlü vekalet verebilir mi?

Çeşitli durumlara bağlı olarak ceza alan ve hükümlü konumunda olan kişiler de avukatlara vekâlet verme hakkına sahiptir. Hükümlü olan kişilerin vekâlet vermesi hükümlü olmayan kişilere göre daha farklı işlemlere tabi olarak gerçekleşir.

Tutuklu olan kişi hükümlü olan kişilerden farklı olarak tek başlarına vekâlet verebilirler. Bunun için tutuklu olan kişinin herhangi bir kurumdan ya da kişiden izin almasına gerek yoktur. Noterde hazırlanan vekalet belgesi örneğini imzalatmak için belirlenen günlerde cezaevine gidilmelidir. Hükümlü olan kişiler için ise durum daha farklıdır.

Hükümlü nasıl vekalet verir?

Serbest, tutuklu ve hükümlü konumundaki kişilerin her biri için vekalet verme işlemleri farklılık gösterir. Hükümlü konumundaki kişilerin tek başlarına ve gerekli izinleri almadan vekalet vermesi mümkün değildir. Bu işlemin yapılabilmesi için hükümlünün vasisi konumunda olan kişi tarafından noterden vekalet verilmesi gerekir. Eğer hükümlü kişiye vasi atanmamışsa vekalet verme hakkı da olmaz. Bu yüzden hükümlü olan kişinin mutlaka vasisi olmalı ve vasi atama işleminin bir an önce tamamlanmış olması gerekir. Cezaevi sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmadıysa dilekçe verilerek avukat yardımı ile vekalet için izin ve yetki talebinde bulunulabilir.

Kişiler herhangi bir suçtan tutuklularsa avukat tutmak için noter ile işlem yapılması gerekir. Noter yetkilisi tutuklu olan kişinin yanına cezaevine gider ve avukat olarak tayin etmek ve vekalet vermek istediği kişi üzerinden işlem yapılır. Ancak hükümlü olan kişiler avukat tutmak ya da birine vekalet vermek isterlerse tüm işlemler vasi tayin edilen kişi ile yapılabilir. Sanık durumundaki kişi hükümlü sıfatını almadan önce avukatına vekalet vermişse hükümlü olduğu zaman da vekalet geçerli olur.