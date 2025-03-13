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Hulki Cevizoğlu: 'Şiddetin kaynağını belirlemeye çalışıyoruz'

13.03.2025 18:01
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, "İstanbul'daki şiddet başka bir bölgedeki şiddetten farklı olabilir. Fail aynı olsa bile şiddetin kaynağı ve nedeni farklı olabilir. Bu nedenleri belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Hulki Cevizoğlu: 'Şiddetin kaynağını belirlemeye çalışıyoruz'

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile komisyon üyeleri, ilk olarak Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Komisyon, burada Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Beyaz Ev Aile Merkezi'ni ziyaret etti.

'GÖZLEM YAPMAK İÇİN GELDİK'

Hulki Cevizoğlu, "Toplamda 4 aylık çalışma süresi olan bir komisyonuz. Bizden önce de komisyonlar kuruldu. Çözülmemiş sorunları farklı bakış açıları ve önlemlerle nasıl çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuyu sosyolojik, sosyal antropolojik, ekonomik, psikolojik ve sosyal psikolojik bir perspektiften ele alıyoruz. Elazığ'daki şiddet mağdurlarının durumunu ve bölgedeki kaynakları belirlemek gerekiyor. İstanbul'daki şiddet başka bir bölgedeki şiddetten farklı olabilir. Fail aynı olsa bile şiddetin kaynağı ve nedeni farklı olabilir. Bu nedenleri belirlemeye çalışıyoruz. Buraya gözlem yapmak ve sorulara yanıt bulmak için geldik" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şiddet ak parti tbmm
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