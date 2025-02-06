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  4. Hulusi Akar'dan 6 şubat mesajı: Beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz

Hulusi Akar'dan 6 şubat mesajı: Beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz

06.02.2025 11:01
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06.02.2025 11:01
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Asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Acısı hala Türkiye'yi derinden sarsarken, birçok anma paylaşımı da yapıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Bugün, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yıl dönümü. Ülke genelinde dün başlayan anma törenleri bugün de devam ediyor. Milyonlarca insan hayatını kaybeden vatandaşımızı anarken, birçok paylaşım da yapıldı.

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AKAR'DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve birlik beraberlik mesajı verdi.

"YARALARIMIZI SARDIK, SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Akar yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve asil milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Yıkılmaz ve sarsılmaz gönül dairelerimizde asrın birlikteliği ile bir ve beraber yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar 6 şubat
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