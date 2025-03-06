Hülya'yı öldüren eşinin cezasında, cinayeti planlayarak işlediği için indirim yapılmamış

Yeğin'in davranışları gözetilerek pişmanlığına ve tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu bir kanı oluşmadığından takdiri indirim yapılmadığı belirtildi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nce onandı.

Bornova'da 22 Ekim 2022'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Şellavcı'nın çantasının gasbedildiği de belirledi. Kaffar Yeğin aynı yıl 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ SUÇLARINDAN 5 YIL 5 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Kaffar Yeğin hakkında 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu davada 14 Nisan 2023 tarihinde sanık Kaffar Yeğin'e, 'Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'Kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

ALMANYA'DA ALDIĞI CEZA, DURUŞMADA OKUNDU

Kaffar Yeğin'in, 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması geçen yıl 26 Eylül'de görüldü. Sanık Kaffar Yeğin'e cinayetten 'ağırlaştırılmış müebbet', 'Silahla gece vakti yağma' suçunu hırsızlık olarak değerlendirip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yeğin’in cezasında tekerrür hükümleri uygulanıp herhangi bir indirim yapılmadı.

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Gerekçeli kararda sanık Yeğin'in bazı tanıklara Hülya Şellavcı'yı öldüreceğini söylediği belirtildi. Şellavcı'nın ise öldürülmeden kısa süre önce sanık Kaffar Yeğin tarafından öldürüleceği yönündeki beyanları bulunduğu ayrıca sanığın yakalandığı sırada çantasından sahte kimlik ve bir miktar para çıkmasının olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ortaya koyduğuna yer verildi. Bunun yanında Şellavcı'dan sanık Yeğin'e yönelen haksız bir eylemin olayda ispat edilememiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

TEKRAR SUÇ İŞLEMEYECEĞİNE DAİR OLUMLU KANI OLUŞMAMIŞ

Sanık Yeğin'in benzer suçtan sabıkalarının bulunması (bu hususta istinabe yolu ile getirtilen ve tercümesi yaptırılan Duisburg Bölge Mahkemesinin 19/07/2011 tarihli kararı), işlediği suçtan pişmanlık duymaması, olumsuz kişilik özellikleri, sanığın fiilden sonraki olay yerinden kaçmak şeklinde gerçekleşen davranışları gözetilerek pişmanlığına ve tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu bir gözlem ve vicdani kanaat hasıl olmadığından takdiri indirim yapılmadığı da kaydedildi.

Öte yandan tarafların üst mahkemeye taşıdığı dava, önceki gün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde de görüldü. İlk derece mahkemesinin kararı onandı.

Hülya Şellavcı'nın damadı ve ailenin avukatı olan Ensar Aktürk, "Sanık yargılamanın her aşamasında farklı ilgisiz beyanlarda bulunarak ceza almaktan kurtulmaya çalışmış ise de mahkeme çelişkili beyanlara itibar etmeyerek dosyadaki somut deliller kapsamında bizim de beklentimiz yönünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmederek Hülya Şellavcı nın ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmiştir. Sanığın Almanya'daki kız arkadaşını da balta ile öldürmeye çalıştığını istinabe yoluyla tespit eden mahkeme cezada herhangi indirim yapmayarak emsal bir karara imza atmıştır. Kadın cinayetlerinim cezasız kaldığı yönünde toplumda oluşmuş algının yıkılması için mahkemenin bu kararı çok önemlidir. Her ne kadar sanık bu karara itiraz etmiş ise de istinaf mahkemesi de kısa sürede verilen cezayı onamıştır" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır