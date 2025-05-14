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Hurda almak için gitmişti! Girdiği metruk binanın su kuyusunda boğuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hurda almak için girdiği metruk binanın su dolu kuyusuna giren M.Y. (36), boğuldu.

Hurda almak için gitmişti! Girdiği metruk binanın su kuyusunda boğuldu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 18.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi üstünde meydana geldi. Depremde hasar gördüğü için boşaltma kararı olan ve metruk halde bulunan apartmanın bahçesine artezyen kuyusunun kapağındaki demirleri toplamak amacıyla bahçeye giren M.Y., kuyuya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yapılan çalışma sonucu M.Y.'nin cansız bedenine ulaştı. M.Y.'nin cansız bedeni, olay yerendeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir su kuyusu
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