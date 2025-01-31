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Hurda araç teşviki son dakika gelişmesi: Yasa çıktı mı, hangi araçlar alabilecek belli oldu mu?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
31.01.2025 16:15
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Araç sahiplerinin heyecanla beklediği hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi konusunda son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Hurda araç alımı ve sıfır araçlarda ÖTV indirimi için hazırlanan kanun teklifi şu an TBMM’de görüşülmeyi bekliyor. Pek çok kişi, sıfır araç sahibi olabilmek için bu düzenlemelerin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Hurda araç teşviki son dakika gelişmesi: Yasa çıktı mı, hangi araçlar alabilecek belli oldu mu?

Gündeme gelen iddialar arasında 12 araç modelinin hurda araç teşvikinden faydalanabileceği bilgisi yer aldı.
Bu durum, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç edinme şartlarını da etkileyebilir, çünkü yerli üretim araç statüsü üzerinden yapılan değerlendirmelerle hurda araç teşviki birleşmiş gibi görünüyor.

Hurda araç alımına yönelik yapılan bu düzenleme, 2025 yılının ilk haftalarında hala büyük bir merakla bekleniyor.
MHP tarafından TBMM'ye sunulan teklif, 25 yaş ve üzeri araçların kapsamına alındığı, yani 2000 model ve daha eski araçların yenilenmesini hedefliyor. Ancak, şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

HURDA İÇ

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan iddialar ise, bu teklife dair umutları yeniden canlandırmış durumda. Eğer kanun kabul edilirse, ticari araç sahiplerine ve esnaf kesimlerine ÖTV ve KDV muafiyeti ile araç alma fırsatı sunulacak.

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?

Teklifin gerekçesi, 25 yaş ve üzerindeki araçların ekonomiye kazandırılması, akaryakıt tüketiminin azaltılması, çevre kirliliğiyle mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanması olarak belirtiliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki araç sayısı 30 milyona yaklaşırken, bu araçların büyük kısmı 21 yaşından büyük araçlardan oluşuyor.

25 yaş üstü araçların geri dönüşüme verilmesi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra, trafikteki riskleri de azaltacak. Bu düzenleme ile 25 yaş üstü araçlarını hurdaya çıkaran sahiplerine, yerli üretim sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacak.

ESNAF ŞOFÖRE FAYDASI OLACAK MI?

Kanun teklifi, ticari araç kullanan şoför esnafına da önemli bir kolaylık getirmeyi hedefliyor.

Teklife göre, tek araçla geçimini sağlayan şoför esnafı, mevcut araçlarını yenileyebilmek amacıyla ve 10 yıl boyunca ticari faaliyetlerde kullanmak şartıyla ÖTV ve KDV’den muaf araç alabilecek.

Bu düzenleme, ticari araçların yıpranma ve bakım masraflarını azaltmayı, şoför esnafının daha güvenli ve konforlu bir araçla hizmet sunmasını sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’deki ticari araçların sayısının yüksek olması ve şoför esnafının sayısının 1,5 milyonu bulması, bu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor.

HURDA TEŞVİK 3

YASADAN YARARLANACAK ARAÇLAR

Hurda teşvikten fayda sağlayacak araçların en büyük şartı Türkiye'de üretilmeleri olacak.

Bu modellerden bazıları ise Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de tekrar üretime başlanan VW Transporter.

TRAFİKTEN KALDIRILMASI TEKLİF EDİLEN ARAÇLAR HANGİLERİDİR?

Bir başka düzenleme ise, trafik kazası veya doğal afet nedeniyle ağır hasar gören araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması önerisi. Bu araçların onarım sonrası trafiğe çıkmasının, güvenlik açısından büyük riskler taşıdığı belirtiliyor.

"Pert" olarak bilinen ağır hasarlı araçların onarılması, bazen güvenlik standartlarına uyulmadan yapılabiliyor ve bu durum can güvenliği için tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle, ağır hasarlı araçların onarılmadan trafiğe çıkmasının önlenmesi ve onarıma izin veren sigorta şirketlerine yaptırımlar uygulanması gündeme gelmiş ve teklife eklenmiştir.

PİYASAYI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Kanun çıktığında detaylarına bakmak önemli. Şu anda ikinci el araç pazarında hurda teşvikiyle ilgili söylentiler ciddi bir hareketlilik yaratmış durumda.

İlan sitelerinde 100 bin TL'yi geçmeyecek hurda araçlar, 300-400 bin TL'ye kadar satılabiliyor. Vatandaşlar hurda araçları üzerinden kazanç sağlama peşinde.

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HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Hurda araç teşviki, ÖTV indirimi ve ticari araçlara sağlanacak vergi muafiyeti gibi düzenlemeler, araç sahipleri ve şoför esnafı için önemli fırsatlar sunuyor.

Ancak, bu değişikliklerin ne zaman hayata geçeceği ve detaylarının nasıl şekilleneceği, hala netlik kazanmış değil.

Bu noktada nihai koşulları ve yasalaşıp yasalaşmayacağı konusunda takdir Meclis'in. Önümüzdeki süreçte yorumlamak daha sağlıklı olacaktır.

Gelişmeleri takip etmekte fayda var, çünkü bu düzenlemeler, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli değişikliklere yol açabilir.

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hurda ikinci el araç otomobil fiyatları
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