Hurdalar alev aldı

Mudurnu’da hurda malzemelerin bulunduğu bir iş yerinin deposunda bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevreyi kaplayan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapılarak alevlerin çevreye sıçraması önlendi. Hurdalıkta maddi hasar meydana geldi.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır