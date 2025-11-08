Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kaza, Tavas ilçesi Muğla - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü 20 K 9369 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak taklalar attı.

KADIN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan yaralı kadın ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır