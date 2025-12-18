HABER

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Bursa-Çanakkale istikametinde aydınlatma direğine çarpan otomobilinin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Çanakkale istikametine seyir halinde olan 10 AIK 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın meydana geldiği noktaya yakın bir akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla araca hızlı şekilde müdahale edildi.

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu 1

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, çarpmanın şokuyla araçtan çıkarak bir süre yere uzandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

