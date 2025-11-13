Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde 'eski enişte' şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Kastamonu'da yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nun kaybolduktan günler sonra Köseali köyü yakınlarında orman içerisinde cansız bedenleri bulundu.

CANSIZ BEDENİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Anne Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Çıplak halde bulunan Huriye Helvacı'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı. Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşıldı ancak cep telefonu bulunamadı.

ESKİ ENİŞTENİN ŞÜPHELİ İFADESİ KAFA KARIŞTIRDI

Sabah'ın haberine göre Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.

Müge Anlı'nın programında katılan Mustafa Uzun; Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf ederken "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı.

"2 GÜN 20 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPTIK. OĞLU DA YANINDAYDI"

Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

KAYBOLDUĞU GÜN GÖRÜŞMÜŞLER

Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı. Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi.

ARAMA VE MESAJ KAYITLARTINI SİLMİŞ, NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

"ÇOCUK YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU"

Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.