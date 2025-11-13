HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde 'eski enişte' şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Kastamonu’da kaybolduktan günler sonra oğluyla birlikte ormanda cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı’nın üzerinin çıplak olması kafaları karıştırdı. Hipotermi ya da cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, detayla incelemelerine devam ederken; Helvacı’nın eski eniştesi Mustafa Uzun’un çelişkili tavırları şüphe uyandırdı. Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Uzun, "2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanındaydı" dedi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde 'eski enişte' şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş
Devrim Karadağ

Kastamonu'da yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nun kaybolduktan günler sonra Köseali köyü yakınlarında orman içerisinde cansız bedenleri bulundu.

CANSIZ BEDENİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Anne Huriye Helvacı'nın kıyafetleri, cesedine 15 metre uzaklıkta bulundu. Çıplak halde bulunan Huriye Helvacı'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmadı. Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşıldı ancak cep telefonu bulunamadı.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde eski enişte şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş 1

ESKİ ENİŞTENİN ŞÜPHELİ İFADESİ KAFA KARIŞTIRDI

Sabah'ın haberine göre Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.

Müge Anlı'nın programında katılan Mustafa Uzun; Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf ederken "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde eski enişte şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş 2

"2 GÜN 20 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPTIK. OĞLU DA YANINDAYDI"

Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

KAYBOLDUĞU GÜN GÖRÜŞMÜŞLER

Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı. Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi.

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

ARAMA VE MESAJ KAYITLARTINI SİLMİŞ, NUMARASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi.

Huriye Helvacı ve oğlunun ölümünde eski enişte şüphesi! Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş 3

"ÇOCUK YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU"

Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce sağanak sonra kar yağışı! Kış geliyor; bu hafta sonuna dikkat!Önce sağanak sonra kar yağışı! Kış geliyor; bu hafta sonuna dikkat!
Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.