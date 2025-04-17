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HÜRJET’in yeni rekorunu TUSAŞ duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET'in 12. Mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında bir rekor kırdığını duyurdu.

HÜRJET’in yeni rekorunu TUSAŞ duyurdu
Mustafa Fidan

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı." ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ'ın X hesabından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

HÜRJET’TEN YENİ REKOR!

1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.

Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!

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Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ Hürjet savunma sanayi
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