HÜRJET’in yeni rekorunu TUSAŞ duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı." ifadelerine yer verildi.
TUSAŞ'ın X hesabından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:
1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.
Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!
HÜRJET’ten yeni rekor!✈️— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 17, 2025
1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.
Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/Zpu0lcBJFo
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