HÜRJET’in yeni rekorunu TUSAŞ duyurdu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı." ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ'ın X hesabından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

HÜRJET’TEN YENİ REKOR!

1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı.

Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz!