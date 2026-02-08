HABER

Hurman Kalesi karla birlikte mest etti

Kahramanmaraş’ta kar altında kalan Hurman Kalesi, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Afşin ilçesine bağlı Marabuz Dağlıca Mahallesi’nde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi karın yağmasıyla birlikte görüntüsüyle mest etti.

Hurman Kalesi karla birlikte mest etti 1

Mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan Hurma Kalesi içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor. Döneminde stratejik öneme de sahip olan kale, İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Kale doğal kayanın üzerine inşa edilirken, iki tarafında uçurum bulunuyor ve hemen aşağısından Hurman Çayı geçiyor.

Hurman Kalesi karla birlikte mest etti 2

Kaynak: İHA

