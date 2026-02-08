Hurman Kalesi karla birlikte mest etti

Afşin ilçesine bağlı Marabuz Dağlıca Mahallesi’nde sarp kayalar üzerinde bulunan ve Roma döneminden kalan Hurman Kalesi karın yağmasıyla birlikte görüntüsüyle mest etti.

Mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan Hurma Kalesi içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor. Döneminde stratejik öneme de sahip olan kale, İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Kale doğal kayanın üzerine inşa edilirken, iki tarafında uçurum bulunuyor ve hemen aşağısından Hurman Çayı geçiyor.

Kaynak: İHA