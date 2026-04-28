Hürmüz'de abluka devam ediyor! ABD görüntüleri paylaştı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na başlattığı abluka devam ediyor. CENTCOM bir gemiye düzenlenen operasyon anlarının görüntülerini paylaştı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün erken saatlerde Arap Denizi'nde, 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti'nden ABD Deniz Piyadeleri, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını ihlal ederek İran'a geçiş yapmaya çalıştığından şüphelenilen ticari gemi M/V Blue Star III'e çıktı.
ABD kuvvetleri, arama yaptıktan ve geminin seferinin bir İran limanı ziyareti içermeyeceğini doğruladıktan sonra gemiyi serbest bıraktı."
April 28, 2026
