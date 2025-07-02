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Hürremşehr füzesi nedir, hızı ve özellikleri nelerdir?

Son günlerde gündemden düşmeyen konulardan biri de adı sıkça duyulan hürremşehr füzesidir. Dünya genelinde duyulan ve konuşulan bu isim İran’ın Hürremşehri isimli kentinden gelmektedir. İran’ın güneybatı tarafında yer alan bu kent Irak sınırında yer almaktadır. Huzistiyan eyaleti’ne bağlı bir kenttir.

Hürremşehr füzesi nedir, hızı ve özellikleri nelerdir?
Ferhan Petek

Irak sınırına konumlanmış olan Hürremşehr, Karun Nehri’nin sol tarafındadır ve konum açısından oldukça stratejik bir bölgede yer almaktadır. Son zamanların gündeminde çokça adı duyulan füze de adını bu kentten almıştır.

Hürremşehr füzesi nedir?

İsmi İran’ın stratejik bir konumunda yer aldığı kabul edilen Hürremşehr kentinden gelen füze, orta menzilli balistik özellikte bir füzedir. Menzili 1000 ve 1200 kilometre arasında olan bu füze 1800 kilo grama kadar savaş başlığı taşıyabilme özelliğine de sahiptir.

Hürremşehr füzesi dünya genelinde özellikleri ile kısa zaman içinde konuşulan bir konu haline gelmiştir. Orta Doğu askeri güçleri arasında üçüncü sırada yer alan İran, 2017 yılının Ocak ayında bu füzenin testini gerçekleştirmiştir. Kuzey Kore’nin, Hürremşehr füzesinin farklı bir versiyonunu yaparak BM 25 ismi ile İran’a sattığı bilinmektedir.

Hürremşehr balistik füzesinin 1000 ve 2000 kilometrelik menzilin daha ilerisine geçme kapasitesine de sahip olduğu açıklanmıştır. Ancak test sürecinde üzerine mevcut olandan daha ağır bir savaş başlığı konmuş ve menzili sınırlanmıştır.

Hürremşehr füzesi özellikleri nelerdir?

İran’ın en önemli silahları arasında yer alan, tanıtımı 2023 yılının mayıs ayında yapılan Hürremşehr füzesinin etki alanı da oldukça geniştir. 2 bin kilometrelik menzili bulunan füze İran'dan Romanya’ya kadar bir alana ulaşabilmektedir. Hürremşehr füzesi Jane’s Defence Weekly’nin açıklamasına göre İran ve Kuzey Kore ortaklığı ile geliştirilmiştir. Farklı varyantları bulunan bu füzenin özelliklerinden bazıları şu şekildedir:

  • Hürremşehr füzesi hızı azami olarak 8-16 mach arasındadır.
  • Namlu çapı 1.5 metre olarak ölçülmüştür.
  • Motoru sıvı yakıtlı rokettir.
  • Yeni ve en son varyantı ile hareket menzili 1800 kilogram savaş başlığına sahiptir ve 2000 kilometredir.
  • Fırlatma hazırlık süresi 12 dakika civarında olarak açıklanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
İran füze
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