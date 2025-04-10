Husiler: ABD başkent Sana'ya 4 hava saldırısı daha düzenledi

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre ABD, Sana'ya bağlı Beni Haşiş ilçesinin Recam bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin daha önce Cebel Nekam bölgesine de 10 hava saldırısı düzenlediği hatırlatılan haberde, son saldırılarla beraber ABD'nin sabah saatlerinden bu yana başkent Sana'ya toplam 14 saldırı gerçekleştirmiş olduğu bilgisi verildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi de ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI!

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır