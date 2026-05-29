Husiler bir ABD İHA'sını daha düşürdü

Yemen'deki Husiler, Marib vilayeti hava sahasında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının internet sitesinde yer alan haberde, "Husilerin Yemen semalarında ABD'ye ait yeni bir İHA'yı düşürdüğü" belirtildi.

Husilerin hava savunma sistemleriyle Marib vilayetinde MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüğü aktarılan haberde, bunun Yemen semalarında düşürülen ABD'ye ait 25. İHA olduğu ifade edildi.

ABD'YE AİT 21 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haberde, İHA'lardan 4 tanesinin İsrail'in Gazze saldırılarından önce düşürüldüğünün altı çizilerek, Husilerin İsrail'e karşı başlattıkları "destek saldırılarından" bu yana Yemen semalarında ABD'ye ait 21 İHA'nın etkisiz hale getirildiğine işaret edildi.

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymuş, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırmıştı.
Kaynak: AA

