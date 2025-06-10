HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Husiler, İsrail'e karşı saldırılarının çerçevesini genişleteceklerini duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'e karşı saldırılarının çerçevesini genişletmek konusunda kararlı olduklarını duyurdu.

Husiler, İsrail'e karşı saldırılarının çerçevesini genişleteceklerini duyurdu

Husilerin Medya Heyeti Başkan Yardımcısı Nasruddin Amir, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılarından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Amir, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısının kendilerinde Gazze'ye destek konusundaki operasyonlarına yönelik hiçbir etki yaratmadığını ve halkın maneviyatını da zayıflatmadığını kaydetti.

"GAZZE YALNIZ DEĞİLDİR"

"İsrail içlerine yönelik operasyonların genişletilmesi ve saldırıların tırmandırılmasının hazırlıklarına engel olmadığını" belirten Amir, "Gazze yalnız değildir ve katiyen yalnız kalmayacaktır, gerginliğin tırmandırılması ve operasyonların çerçevesinin genişletilmesi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

843882Image1
Husilere bağlı El-Mesire televizyonu bugün sabah saatlerinde verdiği haberde, İsrail'in ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 2 saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

LİMANLARI HEDEF ALMA TEHDİDİ

İsrail ordusu, dün Yemen'in batısındaki Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunarak, limanları hedef alma tehdidini yinelemişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeyrek'in 'bilirkişi raporu' netleşiyor! Tek tek tespit edildiZeyrek'in 'bilirkişi raporu' netleşiyor! Tek tek tespit edildi
Milli Savunma Bakanı Güler, BAE’deMilli Savunma Bakanı Güler, BAE’de

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Yemen Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

ABD duyurdu! Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'a saldırı planları hazır

ABD duyurdu! Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'a saldırı planları hazır

Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran sözler...

Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran sözler...

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

İlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal veda

İlber Ortaylı'dan Ferdi Zeyrek'e duygusal veda

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.