Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet ve devam eden dava bulunduğu öğrenilen akrabalar, konuşmak üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Abubekir Ç. ile Emrah Ç., olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sırtından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA