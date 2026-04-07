HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet ve devam eden dava bulunduğu öğrenilen akrabalar, konuşmak üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Abubekir Ç. ile Emrah Ç., olay yerine gelen ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin sırtından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hafif şekilde yaralandıkları belirtildi.

Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı 1

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.