Husumetli grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri dışarıdan karşı ailenin evine silahla ateş açtı, diğer taraf ise evin içinden karşılık verdi. Silahlı kavga sırasında evde bulunan R.K. (18), merminin kırdığı cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. Ayrıca olayda iki araç da kurşun isabeti sonucu zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır