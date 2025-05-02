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Husumetli şahıslar arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da daha önceden aralarında husumet olan şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Husumetli şahıslar arasında kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Öğretmenevi yakınlarında husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Abdurrahman D., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Husumetli şahıslar arasında kavga: 1 yaralı

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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