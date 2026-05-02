Husumetlisini bıçakladı, olay yerine yakın yerde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde kaldırımda karşılaşan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.K. (19) ile G.B. (16) tartışmaya başladı.

HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi A.K. yanında bulunan bıçakla G.B.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından G.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan şüpheli A.K. olay gerçekleştiği bölgeye yakın bir yerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır