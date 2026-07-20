HyperOS 4 ile geliyor: Xiaomi Mix Fold 5 canlı görüntülendi!

Xiaomi Mix Fold 5 olma ihtimali yüksek bir katlanabilir telefon canlı görüntülendi. Sızan iki fotoğraf fazla ayrıntı göstermese de cihazın bilinen “lhasa” kod adı ve Android 17 tabanlı işletim sistemi görüntülerde seçilebiliyor.

İşletim sistemi sürümünün 4.0 ile başlaması, telefonda HyperOS 4’ün çalıştığına işaret ediyor. Sızıntı, Ağustos 2026 döneminde piyasaya sürüleceği konuşulan cihazın daha erken gelebileceğine ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

XIAOMI 18 AİLESİNDEN ÖNCE SERTİFİKA ALDI

Mix Fold 5’in gelişi kesin görünürken pek çok söylenti, cihazın Ağustos 2026 döneminde piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Ancak telefonun görünüşe göre Xiaomi 18 ailesindeki bütün cihazlardan önce Çin’de sertifika alması, daha erken bir çıkış ihtimali açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Mix Fold 5’in, Xiaomi 18 ailesinin aksine Qualcomm’un Snapdragon Elite Gen 6 yonga setini beklemesine de gerek yok. Mevcut kaynakların neredeyse tamamı, cihazın Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setiyle çalışacağı konusunda hemfikir.

Xring O3, geçen yılki O1’in büyük ölçüde geliştirilmiş halefi olarak nitelendiriliyor.

SIZAN GÖRÜNTÜLER HYPEROS 4’E İŞARET EDİYOR

Erken çıkış beklentisini daha da artıran iki canlı fotoğraftaki katlanabilir cihazın büyük olasılıkla Mix Fold 5 olduğu düşünülüyor. Görüntülerde telefonun, Mix Fold 5’in hâlihazırda bilinen kod adı “lhasa” ile tanımlandığı anlaşılıyor.

Cihazın 4.0 ile başlayan ve Android 17’yi temel alan bir işletim sistemi sürümü kullandığı da açıkça görülüyor. Bu durum, Xiaomi’nin büyük HyperOS sürümlerini büyük Android sürüm yükseltmeleriyle birlikte sunma yönündeki uzun süreli uygulamasıyla örtüşüyor.

Görüntülenebilen arayüz, mevcut HyperOS tasarımına oldukça benziyor. Yalnızca birkaç değişikliğin, Android 17’nin daha geniş ekosisteme getirdiği cam ağırlıklı tasarım diline yönelik olduğu düşünülüyor.

EKRAN, KAMERA VE BATARYA İDDİALARI

Mevcut kaynaklar, Mix Fold 5’in “kesintisiz kat izi” teknolojisine sahip 7,5 ila 7,6 inç boyutunda esnek bir ekran taşıyacağını öne sürüyor.

Xiaomi’nin kendi geliştirdiği yonga setinin yanı sıra telefonda 200 megapiksel ana kamera, tam suya dayanıklılık ve yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu bulunması bekleniyor. Cihazın kablosuz şarj destekli 6.000 mAh bataryayla geleceği de tahmin ediliyor.

ÇİN FİYATI YAKLAŞIK 1.400 DOLAR OLABİLİR

Mix Fold 5 için şimdiden bir fiyat iddiası da dolaşıyor. Telefonun yaklaşık 10.000 Çin yuanı seviyesinde fiyatlandırılabileceği belirtiliyor. Bu rakam kabaca 1.400 dolara karşılık geliyor.

Üstelik söz konusu fiyat yalnızca cihazın iç pazardaki olası satış bedelini ifade ediyor.

(Kaynak: GSMArena)