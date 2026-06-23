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IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü: "Bakanlık fotoğrafımı paylaşmış"

Komşusuna IBAN ve banka kartını verdiğini söyleyen Mustafa Tolun’un hayatı altüst oldu. 26 yaşındaki genç, Interpol’le aranıp Türkiye’ye iade edildi ve cezaevine gönderildi.

IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü: "Bakanlık fotoğrafımı paylaşmış"

Adana’da yaşayan Mustafa Tolun, çocukluk arkadaşı ve komşusuna verdiği banka kartı ile IBAN bilgilerinin ardından kendisini peş peşe dolandırıcılık dosyalarının içinde buldu. Hakkında açılan davalarda 9 yıl 4 ay hapis cezası alan Tolun, ceza almamak için ABD’ye gittiğini ancak Interpol aramasıyla yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini söyledi.

"BANA BUNUN YASAYA AYKIRI OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Cezaevinde bulunduğunu ve izinli olarak dışarı çıktığını belirten 26 yaşındaki Tolun, "Kartımı ve internet bankacılığı şifremi komşuma verdim. Bana 2019 yılında sanal bahis için kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını belirttiler. Hatta birkaç arkadaşımı örnek göstererek bana güven verdiler" dedi.

IBAN ını verdi, hayatı kabusa döndü: "Bakanlık fotoğrafımı paylaşmış" 1

"HAPSE GİRMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN ABD'YE GİTTİM"

Tolun, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Daha sonra benim adıma bir sitede hesap açılmış ve buradan ürünler satılmış. Ancak ürünler gönderilmemiş. Hesap benim adıma olduğu için davalar bana açıldı. Şu anda 9 yıl 4 ay cezam var. Avukatım, bunların kamu davası olduğunu ve ne kadar savunma yapsam da ceza alabileceğimi söyledi. O dönem yaşım gençti. Hapse girmek istemediğim için ABD’ye gittim. Ancak orada Interpol tarafından arandığımı öğrendim ve yakalanarak Türkiye’ye iade edildim."

IBAN ını verdi, hayatı kabusa döndü: "Bakanlık fotoğrafımı paylaşmış" 2

"BAKANLIĞIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFTA KENDİMİ GÖRDÜM"

Tolun, toplam zararın 17 bin lira olduğunu belirterek, "Bu miktar nedeniyle 7 dava açıldı. Her dosyadan yaklaşık 3 yılın üzerinde ceza alıyorum. Mağdurların zararını da karşıladım. Ancak kamu davası olduğu için ceza almaya devam ediyorum. Beni bu işe sürükleyen kişiler ise her şeyi reddediyor. Burada sadece ben mağdur olmadım. Farklı illerdeki insanların hesapları da kullanılmış. Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı bir fotoğrafta yaklaşık 50 kişinin yüzü vardı, ben de kendimi o fotoğrafta gördüm. Yaşadıklarım bana bile hala çok garip geliyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Banka kartı IBAN
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