İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu! Ekrem İmamoğlu görevden alınmıştı...

Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararının verilmesinin ardından İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de alınmıştı.

O İSİMDE KARAR KILINDI

İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonuyla tutuklanmasıyla birlikte, İBB meclisinde başkanvekili seçimi bugün yapıldı.

Gözaltı kararının ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla vekalet verdiği ve İBB Başkan Vekili görevine getirilen Nuri Aslan, CHP grubunun uzlaştığı isim oldu. AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday olarak gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklanması sonrasında, İBB Başkanlığı için bugün saat 13.00'te seçim yapılması kararı alınmıştı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Son turda CHP grubunun adayı Nuri Aslan, 177 oy alarak İBB Başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oy aldı. İBB başkanvekili görevine CHP'li Nuri Aslan seçildi.

MECLİSTE DAĞILIM

İstanbul büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AK Parti'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Arslan Sivas'ta,1969 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili,

2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.