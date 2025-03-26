HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu! Ekrem İmamoğlu görevden alınmıştı...

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu! Ekrem İmamoğlu görevden alınmıştı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 14:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun görevden alınmasının ardından, İBB Başkanvekili seçimi bugün yapıldı. CHP grubunun adayı Nuri Aslan, 177 oy alarak İBB Başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oy aldı.

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu! Ekrem İmamoğlu görevden alınmıştı...

Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklama kararının verilmesinin ardından İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de alınmıştı.

thumbs_b_c_e691d7db7d082558f88190476c3be331

O İSİMDE KARAR KILINDI

İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonuyla tutuklanmasıyla birlikte, İBB meclisinde başkanvekili seçimi bugün yapıldı.

Gözaltı kararının ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla vekalet verdiği ve İBB Başkan Vekili görevine getirilen Nuri Aslan, CHP grubunun uzlaştığı isim oldu. AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday olarak gösterdi.

thumbs_b_c_a00a2af0345698ffe7bb958c0d117201

Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklanması sonrasında, İBB Başkanlığı için bugün saat 13.00'te seçim yapılması kararı alınmıştı.

thumbs_b_c_2b389783a8fccccc817f65f6882f6f6a

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Son turda CHP grubunun adayı Nuri Aslan, 177 oy alarak İBB Başkanvekili seçildi. AK Parti Grubu'nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oy aldı. İBB başkanvekili görevine CHP'li Nuri Aslan seçildi.

MECLİSTE DAĞILIM

İstanbul büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 314 üye var. Bu üyelerin 185'i CHP'den, 120'si AK Parti'den, 7'si MHP'den, 2'si de BBP'den.

Ekran görüntüsü 2025-03-26 143402

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Arslan Sivas'ta,1969 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili,

2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Buldanlı Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildiBuldanlı Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi
CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdiCHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediye başkanı istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
bellimi olur xeynel abidinin de şsnsı var oylama gizlimi açıkmı gizli olursa zeynel beyde seçile bilir olurmu olur
O zaman yine chp de kalacak
hayırlı olur inşallah
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapan Özel'den yanıt geldi

Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yapan Özel'den yanıt geldi

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.