İBB CepTrafik neden açılmıyor? İBB CepTrafik'e giremiyorum, çözümü nedir? İBB CepTrafik açılmıyor sorunu ve çözümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlar için geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu projelerden biri olan Ceptrafik 2007 yılından bugüne İstanbul’da yaşayan vatandaşlara sunulmuş olan bir hizmettir. Bu uygulama düzenli olarak güncellenmektedir. Uygulama İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır.

İBB CepTrafik nedir?

Mobil cihazlara indirilerek kullanılabilen İBB CepTrafik uygulaması İstanbul’da ikamet eden vatandaşlara, trafik olaylarını anlık olarak takip edebilme, trafik hakkında anlık durum bildirme gibi konularda destek verir. Uygulamada kişiselleştirilmiş bildirim özelliği de bulunmaktadır. Ücretsiz olan İBB CepTrafik, indirilmesi birkaç dakika süren ve İstanbullular tarafından kullanılabilen bir uygulamadır.

İnternet üzerinden, mobil internet ya da WiFi (Wireless Fidelity) aracılığı ile bağlanabilen uygulama, sıkışık trafikten ya da bir trafik olayından haberdar olabilmeyi sağlar.

İBB CepTrafik neden açılmıyor?

Bazı nedenlere bağlı olarak İBB CepTrafik açılmıyor olabilir. Bu tür bir sorun yaşandığında öncelikle sorunun neden kaynaklandığının doğru olarak tespit edilmesi gerekir.

İBB CepTrafik'e giremiyorum, çözümü nedir?

İBB CepTrafik, İstanbul’daki trafik durumundan ve trafik olaylarından haberdar olabilmek, bu konuda bilgi alabilmek için kullanılır. Bu uygulamada İstanbul trafiğinin durumunu harita üzerinden görüntüleyebilmek mümkündür. Ancak yine de uygulamayı kullanırken bazı sorunlar meydana gelebilir.

Kullanılan mobil cihaza göre uygun mağazadan indirilebilen İBB CepTrafik açılmıyor sorunu ve çözümü birbirine bağlı iki durumdur. Çünkü sorunun ne olduğu tespit edilmeden giderilmesi mümkün değildir. Uygulama internet üzerinden kullanılan bir uygulama olduğu için ilk kontrol edilmesi gereken durum uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın internete bağlı olup olmadığı durumudur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak İBB CepTrafik uygulamasına giriş yapılamama sorununa bazı alternatif çözümler şu şekildedir: