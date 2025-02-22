İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan 'pandemi aşıları' paylaşımı! "4 sene içindeki 3. anjiyom..."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anjiyo olduğunun haberini verdi. Polat paylaşımının devamında 4 sene içerisinde 3. kez anjiyo olduğunu belirtti ve pandemi döneminde uygulanan aşıların bu problemleri doğurduğunu iddia etti.

"4 SENEDE 3. ANJİYOM"

Polat'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün 4 sene içinde 3. anjiyomu oldum.

Ne yazık ki Bu 3 anjiyo sonucu kalbime 6 stent takıldı. 2 damarımdaki tıkanmayı ise takip etmek zorundayım. Herkesin canını riske eden ciddi bir sağlık sorunu olduğu için deneyimimi herkesle paylaşmak zorunluluğu hissediyorum.

"PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ AŞILAR KALP DAMARLARINI TIKIYOR"

Pandemi’den hemen sonra şiddetli belirtilerini görmeye başladım. Pandemi dönemi yaptırdığımız aşıların kalp damarlarını tıkayan bir tıbbi sürece etki ettiğine inanıyorum. Belki tamamen tesadüftür ama o kadar çok insan bu dönemde kalp krizi geçirdi ki bu riskin bilimsel olarak çalışıldığına kuşkum yok.

Çevremde o kadar kişide kalp damarı tıkanması oldu ki eğer tesadüf değilse bu bir çok insanın farkında olmadan kalp krizi riski ile yaşadığını düşündürüyor bana.

Bu mesajı okuyan ve kalp sağlığı, kilo, tansiyon, şeker sorunu yaşayan herkesin aşılardan sonra kalbi için kardiyoloji muayenesine girmesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Ben tıp doktoru değilim, bilimsel bir şey söylemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fakat 4 yıldır bu sorundan muzdarip, kalp damarında tıkanma sorunu ilerleyen 6 stent takılmış birisi olarak sevdiklerinize dikkat edin diye bu mesajı yazmayı vicdan borcu bilerek yazdım. Bana emek veren doktorlarım olmasa, bu müdahaleleri yapmasalar belki farkında olmadan bir anda kalp krizi kurbanı olacaktım.

Hepinize sağlık afiyet diliyorum. Sizin ve sevdiklerinizin ayağına taş değmesin."