İBB iddianamesindeki o bölüme karşı çıktı: 'Anasının ak sütü gibi helal! İzin vermeyiz'

İBB iddianamesindeki yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamenin bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili süreç de yer almıştı. Geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den o bölüme tepki geldi. Binanın alım sürecini paylaşan Tekin, "Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasının alım süreciyle ilgili asılsız iddialar yer almıştır.

Söz konusu bina, dönemin CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon 800 bin TL’lik bedelin doğrudan banka kanalıyla gönderilmesiyle alınmış; eksik kalan tutar ise dönemin İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde başlatılan “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasıyla, partililerimizin ve yurttaşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır.

"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Bu bina, CHP’lilerin emeği, alın teri ve dayanışmasının simgesidir. İddianamede yer alan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binası anasının ak sütü gibi helaldir. Partimizin onuruna ve emeğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz.