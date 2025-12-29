HABER

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Albayrak, savcılık ifadesinin ardından 'Rüşvet almak' suçundan 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Ahmedi ve şoför Hakan Köse 'Zimmet’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet vermek’, ‘Rüşvet almak’ ve ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak el koyma işlemi yapıldı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Bekir Önder "Rüşvet almak' suçundan, İbrahim Ahmedi hakkında ise 'Rüşvet Vermek' suçundan tutuklama talep edildi. Öte yandan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile Hakan Köse 'Rüşvet almak' suçundan 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

