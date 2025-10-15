HABER

İBB Meclis toplantısında İstanbul ile Gazze "Kardeş Şehir" protokolü onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Ekim ayı meclis toplantısında Gazze’ye yapılacak insani yardımla İstanbul ve Filistin’in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları oybirliğiyle kabul edildi.

İBB Ekim ayı meclis toplantısı 2’inci oturumu saat 14.30’da Saraçhane’de bulunan toplantı salonunda başladı. Meclis toplantısı, İBB Meclis 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ tarafından başlatıldı.

Toplantıda MHP Grubu adına İstanbul’da ulaşım hakkında soru önergeleri verildi. Ayrıca Gazze’ye yapılacak insani yardım ile İstanbul ile Filistin’in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü kurulmasına ilişkin komisyon raporları görüşülüp oylandı. Maddeler oybirliği ile kabul edildi.

"BU YARDIMLAR MAZLUMUN YANINDA ZULMÜN KARŞISINDA DURAN BİR ANLAYIŞIN GÖSTERGESİDİR"

Filistin Gazze'ye Yapılacak İnsani Yardım maddesinin kabul edilmesinin ardından konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, "Gazze’de aylardır yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğinde derin yaralar açmakta. Açlık, susuzluk, barınma ve sağlık gibi en temel insani ihtiyaçlara erişemeyen binlerce sivil dünyanın gözü önünde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu yardımlar hiçbir politik çıkar gözetmeden sadece insan olmanın gereği olarak yapılmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un gönüllerince istediği Gazze halkının yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda meclisteki diğer grupların da desteğine teşekkür ediyor.

"GAZZE'YE UZANAN BU YARDIM ELİYLE BİR KEZ DAHA DÜNYAYA ÖRNEK OLACAKTIR"

Bu rapor bağlamındaki yardımların en hızlı ve etkin biçimde ulaşmasına sağlanacağına inanıyoruz. Bugün burada alınacak oy birliği kararı, yalnızca bir meclis kararı değil, insanlığın onuruna sahip çıkmanın barış ve dayanışma çağrısının ifadesi olmuştur. Bu yardımlar mazlumun yanında zulmün karşısında duran bir anlayışın göstergesidir. İstanbul'un vicdanı Gazze'ye uzanan bu yardım eliyle bir kez daha dünyaya örnek olacaktır. Gazze halkının ve dünyadaki tüm coğrafyalarda yaşanan zulümlerin, insanlık suçlarının bir an önce sona ermesin diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

15 Ekim 2025
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gazze ibb
