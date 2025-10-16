HABER

İBB Meclisinde tamamlanmayan projelere ilişkin soru önergeleri verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Belediyenin tamamlayamadığı Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi ve Halkalı-Kirazlı metro hatları ile Kartal'daki Komşuluk ve Dayanışma Parkı'na ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisinde tamamlanmayan projelere ilişkin soru önergeleri verildi

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclisin ilk bölümünde soru önergeleri görüşüldü.

AK Parti'li Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Metro Hattı projesine ilişkin soru önergesi verdi.

Kadir Topbaş'ın başkanlığı döneminde proje ihalesi tamamlanan hattın güzergahı itibarıyla tarihi yarımadadan başlayarak Gaziosmanpaşa'nın merkezinden Sultangazi'ye ulaşacak stratejik bir hat olarak planlandığını ifade eden Eroğlu, buna karşın son 6 yıldır yapım ihalesinin başlatılamadığını belirtti.

Eroğlu, projenin atıl durumda bırakılarak Gaziosmanpaşa ve Sultangazi halkının mağdur edildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Kadir Topbaş döneminde proje ihalesi yapılmış, uygulama safhasına hazır hale getirilmiş bu metro hattı neden 6 yıldır bekletilmektedir? Yapım ihalesi neden başlatılmamıştır? Bu gecikmenin teknik, mali ya da siyasi gerekçesi nedir? İBB'nin bütçelerinde bu proje için ayrılan ödenekler hangi yıllarda ne kadardır ve bu kaynaklar hangi amaçlarla kullanılmıştır? Projenin fiilen askıya alınması, İstanbul'un kuzey ulaşım aksında nasıl bir boşluk yaratmaktadır? İstanbul'un başka bölgelerinde inşaatları devam eden metro hatlarına öncelik verilirken, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi halkı neden beklemeye mahkum edilmiştir?"

Soru önergesi oybirliği ile başkanlık makamına havale edildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız da İBB'nin Kartal'da yarım kalan projelerine ilişkin soru önergesi verdi.

Kartal'da, Altınok Öz'ün başkan olduğu 2015'te Ceviz Park olarak başlayan ve 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısmi açılışını yaptığı parkın yarım kaldığını belirten Yıldız, "2019'da başkan seçilen CHP'li Gökhan Yüksel projeyi beğenmeyerek yapılan imalatları yıktırdı. Yeni bir projeye başladılar ancak 2 sene sonra altından kalkamadılar. 2021 yılında protokolle projeyi İBB'ye devrettiler. Projenin adı Komşuluk ve Dayanışma Parkı olarak değişti. Toplamda 10 yıldır bitirilemeyen park ne zaman bitecek?" ifadelerini kullandı.

Yıldız, 2023 yılında üst geçitlerin yanına yapılan asansör montajlarının ve metro çıkışlarının üstüne yapılan çelik sundurmaların da 2 yıldır neden tamamlanmadığını sordu.

Soru önergesi oybirliği ile başkanlık makamına havale edildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, Küçükçekmece ilçe sınırlarında bulunan metro şantiyelerine ilişkin soru önergesi verdi.

Yaklaşık 8 yıldır metro çalışmalarında ilerleme olmadığını ve bu durumun hem güvenlik hem de çevresel olumsuzluklar yarattığını vurgulayan Arıkbuğa, şöyle konuştu:

"Halkalı-Kirazlı Metro Hattı inşaatı, Halkalı Meydanının tam ortasında etrafı çevrili şekilde 8 yıldır hiçbir gelişme olmadan duruyor. Bu durum yalnızca görüntü kirliliği yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda çevredeki trafik akışını da olumsuz etkiliyor. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan diğer metro şantiyesi ise devasa genişliğe ve yaklaşık 50 metre derinliğe sahip. Daha önce park olan bu alan, mahalle sakinlerinin defalarca şikayet etmesine rağmen ne tamamlandı ne de durumu hakkında bilgilendirme yapıldı."

Arıkbuğa, Halkalı-Kirazlı Metro Hattı inşaatının ne zaman yeniden başlayıp tamamlanacağını ve güvenlikle ilgili tedbir alınıp alınmayacağını sordu.

Önerge oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Mercanlı'nın, Büyükçekmece Türkoba Mahallesi imar planlarının bugüne kadar neden askıya çıkarılmadığına ilişkin verdiği soru önergesi de oybirliği ile başkanlık makamına havale edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

