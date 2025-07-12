İBB’nin atık döküm alanına bakanlık 'dur' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde CHP’li üyelerin oylarıyla alınan kararla Arnavutköy ilçesindeki Mavigöl ve çevresi atık döküm sahası ilan edilmişti. Ancak çevreye ciddi zarar vermesi beklenen karar için Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile durdurulması için girişimlerde bulundu.

"İLGİLİ MÜDÜRLÜKTEN ONAY ALINMASININ ZORUNLU"

Bakanlık ve Valiliğin aldığı kararla, hafriyat atığı döküm sahası olarak kullanılacak alanda faaliyetlerin durdurulması kararı verildi. Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Başkan Candaroğlu, beraberindeki zabıta ekipleriyle bölgeye gitti. Candaroğlu, yayımlanan resmi durdurma kararını İBB personeline sahada bizzat tebliğ etti. Bakanlık kararı doğrultusunda Mavigöl ve çevresinin ekolojik temelli sit alanı araştırması kapsamında olduğu, bu alanda herhangi bir işlem yapılmadan önce ilgili müdürlükten onay alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Yapılan bu tebligat ile birlikte bölgede hafriyat atığı dökümüne yönelik herhangi bir işlem başlatılamadan süreç durdurulmuş oldu. Zabıta ekipleri tarafından bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek kontrol altına alındı.

"KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞ DOĞAL BİR GÖLET"

Tebliğ kararının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Candaroğlu, "İlçemizde yıllardır doğal yaşam alanı olarak koruduğumuz Mavi Göl ve çevresi, CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla döküm sahası ilan edilmiştir. Bu karar, geri dönülmez bir doğa katliamı anlamına geliyor. Bu bölge, 1990’lı yıllardan sonra kendiliğinden oluşmuş doğal bir gölet ve etrafındaki yeşil dokusuyla önemli bir ekosistem alanı haline gelmiştir. Ne yazık ki bilimsel bir etki değerlendirmesi yapılmadan, halkın görüşü alınmadan bu karar alınmıştır. Bu hem hukuki hem de vicdani açıdan kabul edilemez. Arnavutköy zaten mevcut döküm sahasının oluşturduğu trafik ve çevresel baskıyla boğuşurken, yeni bir alanın daha bu şekilde ilan edilmesi ekosistemi ve insan sağlığını tehdit eder hale gelecektir. Çevre İl Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda süreci durdurduk. Hamdolsun. İstanbul’un doğasını, halkımızın yaşam hakkını ve yarınlarımızı korumak adına bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır