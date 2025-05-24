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İBB Özel Kalem Müdürünün ifadesi ortaya çıktı: " İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum"

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 4'ncü operasyonda gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kasapoğlu'nun “Telefonla ilgili herhangi bir talimatım olmamıştır. İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

İBB Özel Kalem Müdürünün ifadesi ortaya çıktı: " İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. 2'nci operasyon sonrası 4'ncü operasyonda tekrar gözaltına alınan şüphelilerden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

ÖZEL KALEM TELEFONU OLARAK YÖNLENDİRİLMİŞ

Kasapoğluna, Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonu ile ilgili sorular sorulması üzerine Kasapoğlu, “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişi tarafından bilinmesi ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik" dedi.

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'TELEFONU İBB BAŞKANIMIZIN KULLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Kasapoğlu ifadesinin devamında, “Bu kadar anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm verilerde tespit edilebilir. Ben bahse konu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum, dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur. Bahse konu ifadede 'Burcu Hanım' olarak adlandırılan şahsın İBB'nin resmi çalışanı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasından sorumlu çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum.

"DEMİRBAŞ BİR TELEFON OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

İBB'de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır. Çalışma arkadaşlarım da bu refleksle telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim etmiş olabilirler, ancak benim bu telefonu ifadede iddia edilen 19 Mart günü, hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır. İlgili kurumun telefon hakkında nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini bilmiyorum, zaten benim görev alanımda değil. Bahse konu telefonun İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum, kaldı ki bu konuyla ilgili kontrolleri yapması gereken kişi ben değilim" şeklinde konuştu.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma ibb
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